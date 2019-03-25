Нико Шульц: "Сборная Германии чувствует себя прекрасно после этой победы"

Защитник "Хоффенхайма" и сборной Германии Нико Шульц после победы в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Голландии (3:2) отметил, что команда чувствует себя прекрасно после этой игры.

– Команда чувствует себя прекрасно после этой победы, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шульца. – Когда забивали победный гол, мою позицию занял Марко Ройс, поэтому мне пришлось перемещаться куда-то еще. Мы всегда знали, что у нас классная команда.

В первом тайме немцы забили дважды – отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Во второй половине голландцы восстановили статус-кво – по голу забили Маттейс Де Лигт и Мемфис Депай. Победный мяч на 90-й минуте забил защитник Нико Шульц.

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