Нигматуллин рассказал, стоит ли возвращать Акинфеева в сборную
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли возвращать в национальную команду Игоря Акинфеева.
— Нужно ли уговаривать Акинфеева вернуться в сборную?
— Скорее да, чем нет. Когда пошла черная полоса у Гильерме и все начали говорить, что Акинфеева нужно возвращать, я к этому отнесся скептически. Хотел поддержать Гильерме. Он хорошо играл в этом отборочном цикле и заслуженно стал основным вратарем. Но вратарская профессия, как и тренерская — расстрельная. Долго терпеть ошибки никто не будет. Акинфеев продолжает оставаться в форме, хотя ему непросто со здоровьем. Эта история может быть похожа на случай с Игнашевичем перед ЧМ-2018. Акинфеев — большой профессионал и лишним в коллективе не будет. Но он же не пойдет вторым или третьим. Если тренерский штаб будет видеть, что никого сильнее к чемпионату Европы не будет, то нужно садиться в машину, брать бутылку безалкогольного шампанского и в приватной беседе находить нужные слова. А их, я уверен, Станислав Саламович найдет. (Дмитрий Симонов).
Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-eks-vratarya-spartaka-i-lokomotiva-ruslana-nigmatullina-pro-glushakova-kokorina-spartak-1647375/