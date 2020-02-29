Нигматуллин рассказал, стоит ли возвращать Акинфеева в сборную

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли возвращать в национальную команду Игоря Акинфеева.

— Нужно ли уговаривать Акинфеева вернуться в сборную?

— Скорее да, чем нет. Когда пошла черная полоса у Гильерме и все начали говорить, что Акинфеева нужно возвращать, я к этому отнесся скептически. Хотел поддержать Гильерме. Он хорошо играл в этом отборочном цикле и заслуженно стал основным вратарем. Но вратарская профессия, как и тренерская — расстрельная. Долго терпеть ошибки никто не будет. Акинфеев продолжает оставаться в форме, хотя ему непросто со здоровьем. Эта история может быть похожа на случай с Игнашевичем перед ЧМ-2018. Акинфеев — большой профессионал и лишним в коллективе не будет. Но он же не пойдет вторым или третьим. Если тренерский штаб будет видеть, что никого сильнее к чемпионату Европы не будет, то нужно садиться в машину, брать бутылку безалкогольного шампанского и в приватной беседе находить нужные слова. А их, я уверен, Станислав Саламович найдет. (Дмитрий Симонов).

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.