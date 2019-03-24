09:02 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Невероятная статистика сборной Италии: кто забивал в последних 15 матчах

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Сборная Италии победила Финляндию (2:0) в матче отборочного раунда Евро-2020. Голы на свой счет записали Николо Барелла и Мойзе Кин.

15 последних мячей сборной Италии забили 15 разных игроков, сообщает Football Italia.

Начиная с победы над Лихтенштейном (5:0) в июне 2017-го года и до вчерашнего дня за Италию по разу отличились Маттео Политано, Кристиано Бираги, Федерико Бернардески, Жоржинью, Симоне Дзадза, Леонардо Бонуччи, Андреа БелоттиМарио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Антонио Кандрева, Джорджо КьеллиниЧиро Иммобиле и Маноло Габбьядини.

В следующем матче квалификации чемпионата Европы 2020 сборная Италии встретится с Лихтенштейном. Игра состоится 26 марта.

 
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