Невероятная статистика сборной Италии: кто забивал в последних 15 матчах

Сборная Италии победила Финляндию (2:0) в матче отборочного раунда Евро-2020. Голы на свой счет записали Николо Барелла и Мойзе Кин.
15 последних мячей сборной Италии забили 15 разных игроков, сообщает Football Italia.
Начиная с победы над Лихтенштейном (5:0) в июне 2017-го года и до вчерашнего дня за Италию по разу отличились Маттео Политано, Кристиано Бираги, Федерико Бернардески, Жоржинью, Симоне Дзадза, Леонардо Бонуччи, Андреа Белотти, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Антонио Кандрева, Джорджо Кьеллини, Чиро Иммобиле и Маноло Габбьядини.
В следующем матче квалификации чемпионата Европы 2020 сборная Италии встретится с Лихтенштейном. Игра состоится 26 марта.
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