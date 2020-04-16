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Несколько городов-организаторов подтвердили намерения провести Евро-2020

13:31
Оргкомитет Евро-2020 в Бухаресте подтвердил намерения провести турнир в 2021 году. Фото Reuters
Оргкомитет Евро-2020 в Бухаресте подтвердил намерения провести турнир в 2021 году. Фото Reuters
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Организационный комитет чемпионата Европы-2020 в Бухаресте подтвердил намерение города принять у себя матчи турнира, который был перенесен на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

— Очевидно, что перенос принесет дополнительные расходы и изменение планов подготовки, но здоровье людей и безопасность болельщиков и футболистов гораздо важнее финансовых вопросов, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу оргкомитета турнира в Бухаресте. —  Мэрия Бухареста еще раз заявила о своей способности довести этот сложный проект до конца и продолжит сотрудничество с УЕФА и Федерацией футбола Румынии, чтобы провести матчи ЕВРО на Национальной Арене на высоком уровне.

Помимо Бухареста, о своих намерениях провести турнир заявили Копенгаген, Дублин, Лондон и Мюнхен.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20200416/1570121782.html

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