Непомнящий объяснил, зачем Черчесов вызвал на сбор 28 человек

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал состав сборной России на июньские матчи. Он отметил, что понимает, зачем Станислав Черчесов пригласил 28 человек на сбор.

– Черчесов вызвал на сбор 28 человек. Зачем так много? Все равно с Сан-Марино задействовал основную обойму…

– Это уже его фишка – приглашать как можно больше игроков. Познакомиться с ними поближе, посмотреть на их отношение к делу, понять, кто чем дышит, как вливается в коллектив. Тут, на мой взгляд, минимум два плюса.

– Какие же?

– Во-первых, Черчесов может оценить глубину состава. Во-вторых, для футболистов это дополнительный стимул – они видят, что тренер сборной за ними реально следит.

– Как полагаете, почему из многочисленных новичков шанс в Саранске получил лишь Баринов?

– Зобнин весь сезон работает на износ, еще и травмы преследовали. Наверное, поэтому его заменили в середине второго тайма. А Баринов мне нравится. По натуре боец, любому сопернику трудно с ним совладать. Если Денисов – типичный опорный хавбек, то у Баринова функционал шире, способен играть на позиции box-to-box. Он и в отборе силен, и атаку может начать, и в ее завершении поучаствовать. Смущает одно…

– Что?

– Сразу оговорюсь – я не знаю личностных качеств Дмитрия, мы нигде не пересекались. Но мне почему-то кажется, что этого парня нужно постоянно держать под контролем. Как на поле, так и за его пределами.

– Уже несколько матчей в основе провел Семенов. Впечатление?

– Хороший защитник. Спокойный, надежный. С симпатией отношусь и к Сорокину, другому центральному защитнику. Оба – из категории недооцененных футболистов, в обойме сборной могли бы оказаться гораздо раньше. Разве они хуже Кутепова, который на чемпионате мира-2018 регулярно выходил в центре обороны? Конечно, нет! Кое в чем даже посильнее.

– Гильерме и Лунев – равноценные фигуры?

– Для меня в российском футболе голкипер номер один – Акинфеев. А остальные… Да, талантливые ребята, но до Игоря пока недотягивают. Хотя в том же Луневе подкупает психологическая устойчивость, уверенность в своих силах. Не берусь судить, почему в матче с Сан-Марино выбор был сделан в пользу Гильерме. Тут Черчесову виднее. В конце концов он в прошлом вратарь, ему и карты в руки. (Александр Кружков)

Валерий Непомнящий: "Семенов не хуже Кутепова"