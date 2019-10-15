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Нелсон Семеду считает, что сборная Португалии отлично играла в матче с Украиной

07:17
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Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы всегда хотим победить, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. — К сожалению, не вышло. Мы должны поднять голову — играли отлично. Мы хорошо отреагировали на 0:2. У них был было два шанса и два гола. Мы создали бесчисленное количество моментов, но не забили.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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