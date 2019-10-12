Нелсон Семеду: «Португалия хочет победить Украину»

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал победу над командой Люксембурга (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Действующие чемпионы Европы на 5 очков отстают от Украины, но имеют игру в запасе.

— Мы выполнили нашу цель в этой игре, — цитирует Семеду официальный сайт УЕФА. — Доминировали весь матч, забили три гола. Теперь давайте подумаем о следующей игре. Мы хотим победить Украину. Первые 15 минут были очень хорошими. У нас был отличный импульс и хороший темп. После 1:0 немного замедлились. Они, конечно, сыграли свою роль и попытались оказать сопротивление

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира