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«Не матерись. Веди себя культурно». Сборная России обратилась к болельщикам

16:05
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Сборная России в Twitter призвала болельщиков не использовать нецензурную лексику во время матчей.

— Дома, на стадионе, в кафе — где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно, — говорится в сообщении.

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