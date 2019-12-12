«Не матерись. Веди себя культурно». Сборная России обратилась к болельщикам
16:05
Сборная России в Twitter призвала болельщиков не использовать нецензурную лексику во время матчей.
— Дома, на стадионе, в кафе — где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно, — говорится в сообщении.
Дома, на стадионе, в кафе — где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно pic.twitter.com/GQOR8FMZtE— Сборная России (@TeamRussia) December 12, 2019
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