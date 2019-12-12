«Не матерись. Веди себя культурно». Сборная России обратилась к болельщикам

Сборная России в Twitter призвала болельщиков не использовать нецензурную лексику во время матчей.

— Дома, на стадионе, в кафе — где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно, — говорится в сообщении.