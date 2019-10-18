Назначен и.о. президента Болгарского футбольного союза, Балаков ушел с поста главного тренера

Вице-президент Болгарского футбольного союза Михаил Касабов назначен исполняющим обязанности главы организации, сообщает пресс-служба БФС. Ранее с поста президента ушел Борислав Михайлов, работавший в этой должности с 2005 года.

Михайлов ушел в отставку на следующий день после поражения Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 против Англии (0:6). Игра дважды прерывалась из-за расисткого поведения фанатов, УЕФА открыл дело по данному инциденту.

Также была утверждена отставка с поста главного тренера сборной Красимира Балакова. Один из самых успешных болгарских футболистов руководил национальной командой на протяжении шести игр.