Министр спорта Калининградской области, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сообщила, что Калининград готов к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия - Казахстан. Ранее стало известно, что игра, запланированная на 9 сентября, состоится на стадионе "Калининград".

- Нам очень приятно, что РФС выбрал стадион "Калининград" для проведения отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Казахстана, - цитирует ТАСС Ищенко. - Конечно, город готов, готова инфраструктура, готовы и зрители. Сборная России по футболу уже во второй раз сыграет на стадионе "Калининград". Безусловно, мы все будем поддерживать нашу команду, верить в победу.

Арена в Калининграде в октябре 2018 года принимала игру Лиги наций Россия - Швеция (0:0).