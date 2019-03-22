Наша сборная не может обыграть Бельгию с ЧМ-1982

Россия уступила Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Наша сборная не может победить бельгийцев на протяжении 37 лет.

Первые четыре встречи (две – в рамках чемпионата мира) неизменно завершались победами нашей команды.

Но в 1/8 финала чемпионата мира-1986 сборную СССР постигла первая неудача. Тогда бельгийцы, несмотря на хет-трик Игоря Беланова, победили со счетом 4:3.

После того памятного матча российская команда встречалась с бельгийцами шесть раз и лишь дважды сумела избежать поражения, дважды уступив в рамках чемпионата мира и однажды в отборе к Евро. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных СССР/России против Бельгии

Дата Статус Стадия Город Счет Голы 22.05.1966 ТМ - Брюссель 1:0 Серебряников 24.04.1968 ТМ - Москва 1:0 Сабо 06.06.1970 ЧМ Гр.турнир Мехико 4:1 Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий – Ламберт 01.07.1982 ЧМ Гр.турнир Барселона 1:0 Оганесян 15.06.1986 ЧМ 1/8 финала Леон 3:4 Беланов-3 – Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен 24.04.1996 ТМ - Брюссель 0:0 - 14.06.2002 ЧМ Гр.турнир Фукурои 2:3 Бесчастных, Сычев – Валем, Сонк, Вильмотс 17.11.2010 ТМ - Воронеж 0:2 Лукаку-2 22.06.2014 ЧМ Гр.турнир Рио-де-Жанейро 0:1 Ориги 28.03.2017 ТМ - Сочи 3:3 Васин, Ал.Миранчук, Бухаров – Бентеке-2, Миральяс 21.03.2019 ОЧЕ Гр.турнир Брюссель 1:3 Черышев – Э.Азар-2, Тилеманс

Итого: +4=2-5, мячи 16-17.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира