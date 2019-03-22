01:01 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Наша сборная не может обыграть Бельгию с ЧМ-1982

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Россия уступила Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Наша сборная не может победить бельгийцев на протяжении 37 лет.

Первые четыре встречи (две – в рамках чемпионата мира) неизменно завершались победами нашей команды.

Но в 1/8 финала чемпионата мира-1986 сборную СССР постигла первая неудача. Тогда бельгийцы, несмотря на хет-трик Игоря Беланова, победили со счетом 4:3.

После того памятного матча российская команда встречалась с бельгийцами шесть раз и лишь дважды сумела избежать поражения, дважды уступив в рамках чемпионата мира и однажды в отборе к Евро. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных СССР/России против Бельгии

Дата

Статус

Стадия

Город

Счет

Голы

22.05.1966

ТМ

-

Брюссель

1:0

Серебряников

24.04.1968

ТМ

-

Москва

1:0

Сабо

06.06.1970

ЧМ

Гр.турнир

Мехико

4:1

Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий – Ламберт

01.07.1982

ЧМ

Гр.турнир

Барселона

1:0

Оганесян

15.06.1986

ЧМ

1/8 финала

Леон

3:4

Беланов-3 – Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен

24.04.1996

ТМ

-

Брюссель

0:0

-

14.06.2002

ЧМ

Гр.турнир

Фукурои

2:3

Бесчастных, Сычев – Валем, Сонк, Вильмотс

17.11.2010

ТМ

-

Воронеж

0:2

Лукаку-2

22.06.2014

ЧМ

Гр.турнир

Рио-де-Жанейро

0:1

Ориги

28.03.2017

ТМ

-

Сочи

3:3

Васин, Ал.Миранчук, Бухаров – Бентеке-2, Миральяс

21.03.2019

ОЧЕ

Гр.турнир

Брюссель

1:3

Черышев – Э.Азар-2, Тилеманс

Итого: +4=2-5, мячи 16-17.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

Бельгия - Россия

 

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