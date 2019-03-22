Наша сборная не может обыграть Бельгию с ЧМ-1982

Россия уступила Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Наша сборная не может победить бельгийцев на протяжении 37 лет.
Первые четыре встречи (две – в рамках чемпионата мира) неизменно завершались победами нашей команды.
Но в 1/8 финала чемпионата мира-1986 сборную СССР постигла первая неудача. Тогда бельгийцы, несмотря на хет-трик Игоря Беланова, победили со счетом 4:3.
После того памятного матча российская команда встречалась с бельгийцами шесть раз и лишь дважды сумела избежать поражения, дважды уступив в рамках чемпионата мира и однажды в отборе к Евро. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных СССР/России против Бельгии
|
Дата
|
Статус
|
Стадия
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
22.05.1966
|
ТМ
|
-
|
Брюссель
|
1:0
|
Серебряников
|
24.04.1968
|
ТМ
|
-
|
Москва
|
1:0
|
Сабо
|
06.06.1970
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Мехико
|
4:1
|
Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий – Ламберт
|
01.07.1982
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Барселона
|
1:0
|
Оганесян
|
15.06.1986
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Леон
|
3:4
|
Беланов-3 – Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен
|
24.04.1996
|
ТМ
|
-
|
Брюссель
|
0:0
|
-
|
14.06.2002
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Фукурои
|
2:3
|
Бесчастных, Сычев – Валем, Сонк, Вильмотс
|
17.11.2010
|
ТМ
|
-
|
Воронеж
|
0:2
|
Лукаку-2
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Рио-де-Жанейро
|
0:1
|
Ориги
|
28.03.2017
|
ТМ
|
-
|
Сочи
|
3:3
|
Васин, Ал.Миранчук, Бухаров – Бентеке-2, Миральяс
|
21.03.2019
|
ОЧЕ
|
Гр.турнир
|
Брюссель
|
1:3
|
Черышев – Э.Азар-2, Тилеманс
Итого: +4=2-5, мячи 16-17.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира