Нападающий сборной Чехии: «Впервые в жизни видел слезы на глазах отца»

Нападающий сборной Чехии Зденек Ондрашек прокомментировал победу над командой Англии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. На счету форварда победный гол.

— Начало матча было не очень хорошим, но в целом получилась отличная игра, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. — Я просто хотел правильно попасть по мячу и отправить его в сетку. Наверное, впервые в жизни увидел слезы на глазах отца. Это отличная победа и отличное чувство.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира