"Надеюсь, это никогда не повторится". Кейн - о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн заявил, что поддержал своих партнеров по национальной команде, подвергшихся расистским оскорблениям в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Черногории (5:1).

- Я полностью поддерживаю моих товарищей по команде, - приводит слова Кейна Sky Sports. - Если это вновь произойдет, а они захотят взять паузу, я поддержу их во всем.

Мы - одна команда, которая поддерживает всех игроков. Надеемся, такая ситуация никогда не повторится. Но если все же случится, то я окажу им любую поддержку и сделаю все, чего они захотят.

Сборная Англии занимает 1-е место в группе А, имея в активе 6 очков.

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