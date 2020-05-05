Начал работу портал по возврату билетов на Евро-2020

Стартовала работа портала по возврату билетов на Евро-2020. Об этом сообщает оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге, ссылаясь на сайт УЕФА. Чемпионат Европы перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Заработал портал по возврату билетов на #EURO2020! Вернуть их можно до 26 мая, если вы уверены, что не попадете на матчи в 2021 году. Подробности по ссылке: https://t.co/fuHtVjf4lM pic.twitter.com/0by6t20Vdq — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) May 5, 2020

Сообщается, что вернуть билеты можно до 26 мая. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 673 078 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 253 386 человек умерли, выздоровели — 1 211 210.