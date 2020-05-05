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Начал работу портал по возврату билетов на Евро-2020

18:09
Евро-2020. Фото ТАСС
Евро-2020. Фото ТАСС
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Стартовала работа портала по возврату билетов на Евро-2020. Об этом сообщает оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге, ссылаясь на сайт УЕФА. Чемпионат Европы перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что вернуть билеты можно до 26 мая. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 673 078 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 253 386 человек умерли, выздоровели — 1 211 210.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/euro2020spb/status/1257687396503691265

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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