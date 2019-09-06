На стадионе в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 будут продавать вино

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что на стадионе в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 разрешат продажу пива и вина. Отвечая на вопрос, будут ли внесены поправки в законодательство по продаже пива, он подчеркнул, что будет принят временный закон.

— Есть правительственные гарантии, в том числе связанные с букмекерством, с рекламой в букмекерских компаниях. Некоторое время назад они не соответствовали законодательству, но принят специальный закон, который предусматривает все эти вещи, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — Такая практика существует — принятие таких временных законов, которые действуют на протяжении короткого периода. Это предусматривается, и все это будет сделано. Кстати, это касается не только пива, но еще и вина.