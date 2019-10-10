На Евро-2020 в Петербурге будет действовать Fan ID. Заявки уже принимаются

На матчах чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге будет действовать система паспорта болельщика (Fan ID). Прием заявок на их получение уже стартовал.

Аналогичная система действовала на матчах Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Fan ID позволит болельщикам бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе проведения турнира, а иностранцам заменит визу.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Евро-2020 и четвертьфинал.