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Мюнхен подтвердил готовность принять матчи Евро-2020

18:44
Стадион «Альянц Арена». Фото Официальный сайт стадиона.
Стадион «Альянц Арена». Фото Официальный сайт стадиона.
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Мюнхен будет готов принять матчи финального турнира Евро-2020. Об этом сообщает официальный сайт стадиона «Альянц Арена».

Сегодня городской совет Мюнхена принял решение, что столица Баварии не будет отказываться от проведения турнира. Планируется, что сборная Германии сыграет здесь три матча на групповом турнире. Также здесь пройдет один матч 1/4 финала.

Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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