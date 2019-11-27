«Мы ни на что не намекаем». Сборная России сравнила прически Миранчука и Роналду
27 ноября 2019, 17:24
Twitter сборной России сравнил прическу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cBraZF7TVE— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2019
В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
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