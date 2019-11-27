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«Мы ни на что не намекаем». Сборная России сравнила прически Миранчука и Роналду

27 ноября 2019, 17:24

Twitter сборной России сравнил прическу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

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