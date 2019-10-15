Мусса Сиссоко: «Франция заслужила победу в игре с Турцией»

Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко считает, что его команда должна была победить Турцию в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча завершилась вничью — 1:1.

— Мы очень расстроены, — цитирует AFP Сиссоко. — Учитывая содержание игры, думаю, что мы заслужили победу. Мы могли забивать еще не раз. Это очень расстраивает. Не хватало эффективности впереди. Мы пробовали разные варианты, подходили к воротам. Надо было лучше распоряжаться моментами. Но это еще не конец. Чтобы выйти на Евро, нужно набрать еще три очка.