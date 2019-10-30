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Мусса Дембеле приостановил международную карьеру

17:23
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Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Мусса Дембеле принял решение приостановить карьеру за сборную Бельгии.

— Я уже поговорил с Роберто Мартинесом, — цитирует Дембеле Sports Sina. Моя семья теперь живет в Гуанчжоу, а из Китая в Бельгию лететь довольно далеко. Я хочу сосредоточиться на выступления в Китае, поэтому пока не планирую выступать за сборную Бельгии.

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