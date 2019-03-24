Мойзе Кин стал самым молодым автором гола сборной Италии за 61 год

Сборная Италии обыграла Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:0. Второй мяч команды на 74-й минуте забил нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин.

Он стал самым молодым автором гола сборной Италии за 61 год. На момент матча с Финляндией ему было 19 лет и 23 дня.

Кин - второй в списке самых молодых игроков, забивавших за Скуадру Адзурру. Моложе его только Бруно Николе, который в 1958 году забил гол в возрасте 18 лет и 258 дней.

Форвард в этом сезоне провел в сосатве "Юве" 4 матча в серии А, в которых забил 2 мяча.