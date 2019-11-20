«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено написал заявление в связи с уходом из национальной команды и возвращением Луиса Энрике в сборную.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Она скончалась от рака в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы.

Полностью заявление Морено выглядит следующим образом:

«После того, что произошло в эти последние дни и после соглашения, достигнутого во вторник, 19 ноября, я чувствую необходимость сделать заявление, чтобы поблагодарить поддержку, полученную в эти месяцы, и попрощаться с должностью национального тренера, — написано в заявлении Роберта Морено. — Столкнувшись с экстремальной ситуацией, мнепришлось взять на себя руководство командой. Цель, которая была поручена мне: классифицироваться на Евро-2020 — была достигнута. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы вступать в спираль упреков и оправданий. Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем, но я искренне говорю вам, что уважаю всех и все мнения. Я всегда утверждал, что я человек своего слова, что для меня не будет препятствием то, если Луис Энрике решит вернуться. Я сделал это, хотя это означало мой уход. Я желаю ему всего наилучшего, потому что его радости были нашими, общими. Спасибо всем игрокам за их преданность во всех аспектах. Я пытался быть честным с ними.

Я хочу подчеркнуть, что я не смог бы разработать эту задачу без Луиса Энрике и других представителей тренерского штаба сборной Испании. Я не теряю роль главного, я оставляю друзей. Не забывая о других, очень важных людях в команде, которые никогда не были достаточно узнаваемыми. Я чувствовал привязанность людей, и я могу только сказать спасибо. Спасибо сотням незнакомцев, которые пришли подбодрить меня и поздравить. Я несу тебя навсегда в моем сердце. Я благодарю всех членов Королевской федерации футбола Испании за полезный опыт, полученный во время моего пребывания в сборной. Я чувствовал себя любимым и уважаемым.

Я старался быть уважительным ко всем, и я старался служить без различия и стараться быть добрым и искренним. Я надеюсь, что вы цените меня за то, что я сделал, а не за то, кто я есть. Это то, что я пытался сделать при выборе игроков в каждом матче. Я не хочу перестать извиняться перед каждым, кто чувствует себя обиженным за то, что я не дал последнюю пресс-конференцию. Обстоятельства помешали мне. Мой опыт тренера начинался и заканчивался таким же образом, с горьковато-сладким вкусом. Я должен смотреть вперед и сталкиваться с новыми вызовами как тренер в моей страсти, футболе. Я готов принять вызов новых предложений".

?? COMUNICAT de ROBERT MORENO sobre deixar de ser seleccionador espanyol de futbol pel retorn de Luis Enrique. #frac1 pic.twitter.com/N78rr5EwP7 — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) November 20, 2019

Луис Энрике вернулся в сборную Испании