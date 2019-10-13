Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Модрич нанес травму игроку Уэльса, получил повреждение сам и покинул поле под оскорбления фанатов

13 октября 2019, 23:41
Теги:

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в концовке матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Уэльса (1:1) травмировал нападающего команды соперника Харри Уилсона, а затем сам получил повреждение.

Модрича заменили на 90-й минуте встречи на хавбека Милана Баделя. Болельщики Уэльса скандировали ругательства в адрес футболиста «Реала».

Уэльс — Хорватия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир