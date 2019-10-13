Модрич нанес травму игроку Уэльса, получил повреждение сам и покинул поле под оскорбления фанатов

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в концовке матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Уэльса (1:1) травмировал нападающего команды соперника Харри Уилсона, а затем сам получил повреждение.

Модрича заменили на 90-й минуте встречи на хавбека Милана Баделя. Болельщики Уэльса скандировали ругательства в адрес футболиста «Реала».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира