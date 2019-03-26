Младен Крстаич: "У нас нет эйфории после ничьих с Германией и Португалией"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич после матча отборочного турнира Евро-2020 против Португалии отметил, что этот результат полезен команде для уверенности в собственных силах.

- Добытый результат полезен для атмосферы в команде и уверенности в себе, - приводит пресс-служба УЕФА слова Крстаича. - У нас нет эйфории после ничьих с Германией и Португалией. В июне нам играть с Литвой и Украиной. Когда наши травмированные восстановятся, это сильно повлияет на наши шансы на выход из группы.

Мы действовали организованно и дисциплинированно. Травма Роналду выбила соперника из колеи, равно как нас выбила травма Гачиновича. Если все просуммировать, то, думаю, результат справедлив. Сербия может гордиться своими футболистами