Миши Батшуайи назвал Сан-Марино сложным соперником для Бельгии

Форвард «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. На счету нападающего дубль.

— Сан-Марино — сложный соперник, — цитирует официальный сайт УЕФА форварда. — Мы плохо сыграли в первом тайме. В обычный день я мог забить четыре из пяти голов нашей команды, но некоторое время не играл. Самое главное, что мы выиграли.

Сборная Бельгии пока идет без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.

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