Минспорта России поддержало решение перенести Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Турнир пройдет летом 2021 года — с 11 июня по 11 июля. Министерство спорта России поддержало это решение.

«Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне», — говорится в сообщении в Instagram Минспорта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список