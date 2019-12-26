Минспорт утвердил программу подготовки к Евро-2020 в России

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к чемпионату России 2020 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Программой определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области продвижения Евро-2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения).

Всего по программе на 2019 и 2020 год выделяются 3,54 миллиарда рублей. Из них 2,98 миллиарда — средства федерального бюджета, а 559 миллионов — по линии бюджетов субъектов РФ.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы в 11 странах. Санкт-Петербург примет три игры группового турнира и матч 1/4 финала.