Министр спорта Франции требует от УЕФА расследовать поведение турецких игроков

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню считает, что сборная Турции должна быть наказана за воинское приветствие футболистов во время игры с французами (1:1). Турецкие игроки отметили гол у углового флажка, исполнив военное приветствие.

— Спасибо Федерации футбола Франции и полиции за их работу по обеспечению безопасной игры, — написала в своем Twitter министр. — Турецкие игроки испортили эти усилия, показав военное приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА исследовать это дело.

Напомним, что аналогичным образом турки отметили гол в ворота сборной Албании (1:0) в предыдущем октябрьском матче. Это также вызвало возмущение общественности, поскольку у жестов есть контекст — Турция начала военную операцию в Сирии.