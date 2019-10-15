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Министерство спорта Болгарии объявило о разрыве отношений с футбольным союзом страны

11:21
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Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова.

— С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова, — цитирует ТАСС министра спорта Болгарии Красена Крале со ссылкой на местный Канал 3. — Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению.

Во вторник 14 октября отборочный матч Евро-2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6) в Софии игра дважды прерывался из-за расистских выкриков на трибунах.

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