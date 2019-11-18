Милота на отборе Евро-2020. Игрок сборной Шотландии зашнуровывает бутсы юному футболисту

Игрок сборной Шотландии Лиам Палмер перед выходом на поле на отборочный матч Евро-2020 с Кипром (2:1) зашнуровал шнурки на бутсах юного футболиста.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира