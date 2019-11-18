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Милота на отборе Евро-2020. Игрок сборной Шотландии зашнуровывает бутсы юному футболисту

14:14
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Игрок сборной Шотландии Лиам Палмер перед выходом на поле на отборочный матч Евро-2020 с Кипром (2:1) зашнуровал шнурки на бутсах юного футболиста.

Кипр — Шотландия

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