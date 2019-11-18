Милота на отборе Евро-2020. Игрок сборной Шотландии зашнуровывает бутсы юному футболисту
14:14
Игрок сборной Шотландии Лиам Палмер перед выходом на поле на отборочный матч Евро-2020 с Кипром (2:1) зашнуровал шнурки на бутсах юного футболиста.
Приз «Ми-ми-ми недели» уходит защитнику сборной Шотландии Лиаму Палмеру! ?#ЕВРО2020 | @ScotlandNT pic.twitter.com/1UxwaefqpD— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 18, 2019
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