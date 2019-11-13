Милик покинул расположение сборной Польши из-за травмы

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик покинул расположение сборной Польши, сообщает Football Italia. У форварда возникли проблемы с брюшными мышцами. Он вернулся в Неаполь, в ближайшие дни клубные врачи проведут медобследование, чтобы выявить серьезность травмы.

Скорее всего, это рецидив повреждения, из-за которого он не смог выйти на поле в игре с «Дженоа» (0:0) на прошлой неделе. Скорее всего, Милик пропустит игру «Наполи» с «Миланом» 23 ноября.

Польша проведет игры отборочного турнира Евро-2020 против Израиля и Словении.