Михал Билек: "Россия – безусловный фаворит матча с Казахстаном"

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал предстоящий матч отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командой России.

– Очень сложно играть с такой командой как Россия. Мы видели их игры во время чемпионата мира. С одной стороны, да, некоторые ребята из центральной зоны не сыграют, но есть, кем им заменить, сыграют новые футболисты, которых мы знаем не так хорошо. Матч будет тяжелым, российская команда уже доказала, что умеет выступать на высочайшем уровне. Это безусловный фаворит матча. Но если у нас все получится, мы сможем устроить сюрприз.

– Вы говорили, что с шотландцами готовили команду на отдельно взятый матч. К чему нам быть готовыми в матче с россиянами?

– Нам нужно снова сыграть хорошо, как одна команда, дисциплинированно, как играли с шотландцами. У нас большое уважение к сопернику, мы знаем какое качество имеет сборная России. Но мы заходим в игру с победой, у нас хорошее настроение.

– Вы еще помните матч сборной Чехии, который проиграли россиянам в 2012 году?

– Я это поражение не забыл. И когда узнал, кто будет играть в нашей группе, это всплыло в моей голове. Мы проиграли тогда, потому что сборная России играла очень быстро в нападении. Когда мы завтра сможем сделать успешный результат.

– Вы работаете уже два месяца здесь. Какой вы нашли страну? И ее футбольное составляющее?

– Я здесь только пару месяцев, из них один месяц мы провели в Турции. Когда мы пришли в раздевалку, то нашли хорошую команду. Здесь не игроки "Кайрата" или "Астаны", а футболисты сборной. Уже в товарищеском матче с молдаванами мы посмотрели игроков, увидели их качество.

– Будете ли менять победную тактику? И будут ли изменения в составе?

– Сегодня я вам этого не скажу. Ряд игроков после игры с шотландцами не тренировались. У нас есть одна тренировка, чтобы проверить.

– Хватит ли ресурса, чтобы удивить соперника завтра?

– Каждый матч имеет свою историю. С шотландцами была одна тактика, но завтра нам предстоит еще один сильный соперник. Вечером разберем тактику россиян, посмотрим на сильные и слабые стороны соперника. Наши игроки будут знать, что нужно делать. (Александр Рогулев)​

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Казахстан – Россия: 24 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало – 17.00 (мск)