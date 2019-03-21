Михал Билек: "Никто не ждал подобного от Казахстана, но у нас были шансы забить еще"

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (0:3) отметил, что команде помогла хорошая подготовка во время тренировок. В следующей встрече казахстанская сборная примет на своем поле Россию.

- Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола, - приводит sports.kz слова Билека. - Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена. Счет? Никто не ждал подобного. Но, по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.



