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Мертенс получил травму в матче с Россией

21:13
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Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс получил травму в матче отбора Евро-2020 против России. Его жестко сбил Роман Зобнин, после чего Мертенс неудачно упал на газон.

После этого футболист попросил замену и был вынужден попросить замену. На 52-й минуте его заменил Юри Тилеманс.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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