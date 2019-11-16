Мертенс получил травму в матче с Россией

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс получил травму в матче отбора Евро-2020 против России. Его жестко сбил Роман Зобнин, после чего Мертенс неудачно упал на газон.

После этого футболист попросил замену и был вынужден попросить замену. На 52-й минуте его заменил Юри Тилеманс.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира