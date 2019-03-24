Меркель выйдет в стартовом составе Казахстана на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против России, сообщает официальный сайт УЕФА.

Стартовый состав: Непогодов – Бейсебеков, Малый, Ахметов, Логвиненко, Суюмбаев – Куат, Меркель, Перцух – Муртазаев, Зайнутдинов.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова в стартовом матче отбора к ЧЕ-2020 уступили бельгийцам со счетом 1:3, а казахи разгромили шотландцев (3:0).

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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира