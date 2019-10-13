Медведев ждет от сборной России красивой игры на Евро-2020

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы-2020. В воскресенье национальная команда в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр со счетом 5:0.

— Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — написал Медведев.

Кипр — Россия 0:5!

Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020.

Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 13, 2019

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