Медведев ждет от сборной России красивой игры на Евро-2020
21:39
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы-2020. В воскресенье национальная команда в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр со счетом 5:0.
— Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — написал Медведев.
Кипр — Россия 0:5!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 13, 2019
Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020.
Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!
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