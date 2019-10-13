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Медведев ждет от сборной России красивой игры на Евро-2020

21:39
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России с выходом на чемпионат Европы-2020. В воскресенье национальная команда в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр со счетом 5:0.

— Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — написал Медведев.

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