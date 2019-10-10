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Мэддисон из-за болезни покинул расположение сборной Англии

12:29
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Полузащитник сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон покинул расположение национальной команды по причине болезни, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта готовится к матчу отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Чехии (11 октября, Прага).

В текущем сезоне 22-летний Мэддисон провел 8 матчей за «Лестер», забил три гола и отдал две голевые передачи.

Чехия — Англия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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