Мэддисон из-за болезни покинул расположение сборной Англии
12:29
Полузащитник сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон покинул расположение национальной команды по причине болезни, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта готовится к матчу отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Чехии (11 октября, Прага).
В текущем сезоне 22-летний Мэддисон провел 8 матчей за «Лестер», забил три гола и отдал две голевые передачи.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Get well soon, @Madders10 ?#threelionshttps://t.co/KTDRUtVoVD— England (@England) October 10, 2019