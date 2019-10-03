Мбаппе вызван в сборную Франции, Погба травмирован

Сборная Франции опубликовала состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября). В список из 23 игроков не вошел полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Он усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1).

Вызов в сборную получил форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе, восстановившийся от травмы

Вратари: Ареоля, Ллорис, Манданда.

Защитники: Динь, Дюбуа, Эрнандес, Кимпембе, Ленгле, Павар, Варан, Зума.

Полузащитники: Канте, Матюиди, Ндомбеле, Сиссоко, Толиссо.

Нападающие: Бен Йеддер, Коман, Жиру, Гризманн, Лемар, Мбаппе, Иконе.

На данный момент Франция занимает второе место в группе H. После шести матчей на счету французов 15 очков. Столько же — у Турции, у Исландии набрано 12 очков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира