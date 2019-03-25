Мбаппе побил рекорд Бензема, сыграв к 20 годам 30 матчей за сборную

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира Евро-2020 против Исландии.

Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч к 22 годам и 9 месяцам.

Кильян Мбаппе дебютировал в сборной Франции в 2017 году в возрасте 18 лет 95 дней. Это второй результат в истории команды после Марьяна Висньески. В 2018 году он стал в составе сборной чемпионом мира.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира