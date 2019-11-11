Мбаппе хочет выступить и на Евро, и на Олимпиаде следующим летом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам еще не знает, будет ли нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе принимать участие в Олимпийских играх в Токио. Олимпиада состоится после чемпионата Европы по футболу в следующем году.

— Я не говорил с ним об этом, — цитирует AFP Дешама. — До события еще далеко. К тому же нужно пообщаться с его клубом с учетом сроков Евро и Олимпиады. Если у него есть желание, то почему бы и не сыграть на обоих турнирах. Это не принесет ущерба сборной Франции. У меня четкого решения нет, но у Мбаппе есть такое желание.