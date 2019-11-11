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Матюиди из-за травмы пропустит матчи сборной Франции, его заменит Гендузи

17:57
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди пропустит заключительные матчи сборной Франции в отборочном турнире Евро-2020, сообщает официальный Twitter национальной команды.

32-летний француз получил травму ребер в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0). Вместо него в сборную Франции вызван хавбек «Арсенала» Маттео Гендузи.

Сборная Франции встретится с Молдавией (14 ноября) и Албанией (17 ноября). Подопечные Дидье Дешама с 19 очками занимают вторую строчку в группе H, столько же очков у идущей на первом месте Турции.

Дополнительная информация

https://www.fff.fr/actualites/186491-matteo-guendouzi-remplace-blaise-matuidi?themePath=equipes-de-france-1/

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