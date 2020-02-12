Матыцин провел рабочую встречу по подготовке к Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с гендиректором российской части оргкомитета Евро-2020 Алексеем Сорокиным и генсеком РФС Александром Алаевым, сообщает ТАСС. На встрече обсуждалась подготовка к чемпионату Европы-2020.

— Олег Васильевич проявил большую компетентность в понимании деталей организации крупных международных соревнований, — сказал Сорокин. — Мы наметили шаги на ближайшее время в контексте подготовки к Евро-2020, потому что времени осталось мало, и мы движемся интенсивно.

Также он расказал о визите инспекционной комиссии УЕФА.

— Никаких проблем наши коллеги не увидели, и можно с уверенностью сказать, что проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы никаких сложностей не вызовет, — пояснил Сорокин. — И по продаже билетов, и по готовности объектов — стадиона и временной инфраструктуры — мы в так называемой «зеленой зоне», то есть у Санкт-Петербурга хорошая готовность.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и один четвертьфинал Евро-2020.