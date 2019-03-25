Маттейс де Лигт – о голе Сане: "Было скользко, мне не повезло"

Защитник "Аякса" и сборной Голландии Маттейс де Лигт прокомментировал результат отборочного матча чемпионата Европы-2020 против сборной Германии (2:3). Во втором тайме 19-летний футболист забил первый гол за национальную команду.

– В первом тайме играли недостаточно хорошо, мало оказывали давление на соперника, – цитирует де Лигта NOS. – Мы играли как надо после перерыва, и им пришлось использовать забросы – для меня и ван Дейка так легче.

Во втором тайме мы стали играть свободнее, потому что уже уступали 0:2. Голландия показала себя хорошей командой с опозданием на тайм. Да, я могу забивать, но было бы лучше взять очки.

Момент с голом Сане? Пошла передача с фланга, было немного скользко, мне не повезло, а он умеет пробить.