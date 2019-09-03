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Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

16:36
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Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.

Матч сборных Шотландии и России пройдет в пятницу, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

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