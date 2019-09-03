Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.

Матч сборных Шотландии и России пройдет в пятницу, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира