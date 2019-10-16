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Матч Румыния — Норвегия установил рекорд Европы по количеству детей на стадионе

11:12
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Матч отборочного турнира Евро-2020 Румыния — Норвегия (1:1) стал рекордным для Европы по количеству детей на трибунах. Посещаемость матча составила 29?854 человека.

Ранее УЕФА из-за нарушений порядка на матчах против команд Испании и Мальты обязал румынскую сторону провести игру при пустых трибунах. Федерация футбола Румынии попросила открыть доступ на стадион детям и получила согласие.

Таким образом, матч посетили дети до 14 лет из футбольных академий и дети дошкольного возраста. Вместе с каждой группой из 10 детей на трибунах был один взрослый.

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