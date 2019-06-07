Матч Россия - Сан-Марино покажут на большом экране возле стадиона "Нижний Новгород"

Жители и гости Нижнего Новгорода 8 июня смогут посмотреть отборочный матч чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными России и Сан-Марино на большом экране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства и губернатора Нижегородской области. Размещен экран будет у стадиона "Нижний Новгород". На этой арене тремя днями позднее состоится игра Россия - Кипр.

"Площадка "Спорт Порт" открылась 1 июня, она будет работать все лето бесплатно. Сейчас там работают два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт. 8 июня здесь на большом экране будет транслироваться матч между сборными командами России и Сан-Марино", - сообщили в пресс-службе.