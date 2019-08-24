Около 1000 болельщиков сборной Казахстана приедут в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Казахстанской федерации футбола Наги Бакытбекова. Игра состоится 9 сентября на стадионе «Калининград».

— В данный момент мы запросили в районе 400 билетов для болельщиков сборной Казахстана, — сказал Бакытбеков. — Сейчас мы с посольством Казахстана в России отрабатываем все возможные варианты, чтобы наши граждане, которые в этот момент будут находиться в Калининграде, смогли посетить матч. В Бельгии мы точно также работали с посольством и собрали около 500 болельщиков. Пока мы запросили около 400 билетов, но ближе к матчу, возможно, еще попросим, чтобы нам выделили еще.

Не только в Калининграде, в целом в России живет много казахстанцев: есть люди, которые самостоятельно покупают билеты онлайн или в кассах, а из тех, кто обращается к нам, федерация составляет список. По нему в день игры мы будем выдавать билеты болельщикам, которые обратились к нам. А точное количество тех, кто не обращался к нам, я, конечно же, не могу сказать — думаю, что таких болельщиков будет даже больше. Если грубо считать, минимум 1000 человек — это и из нашего списка, и те, кто самостоятельно придут на стадион.