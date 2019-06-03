Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Россия – Кипр

Первый канал в прямом эфире покажет трансляцию отборочного матча чемпионата Европы-2020 Россия – Кипр. Встреча пройдет во вторник, 11 июня, в Нижнем Новгороде. Начало игры – 21.45 (время московское).

8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске. Эта игра начнется в 19.00 и тоже будет показана в прямом эфире Первого канала.

"СЭ" проведет онлайн-трансляции матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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