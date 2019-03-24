Матч Казахстан - Россия пройдет при аншлаге

Все билеты на отборочный матч Евро-2020 между сборными Казахстана и России были проданы. Игра, которая состоится в Нур-Султане в воскресенье на 30-тысячной "Астана Арена", пройдет при аншлаге.

Несмотря на отсутствие билетов, у касс стадиона собралась очередь около 30 человек – люди надеются на снятие брони и возвращение билетов в продажу. Спекулянты предлагают билеты в полтора-два раза выше номинала. (Александр Рогулев)

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