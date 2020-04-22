Мартин О'Нил из-за коронавируса покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии

Мартин О'Нил покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии, сообщается на официальном сайте местной федерации футбола. Команде предстояло провести матчи плей-офф за право отобраться на чемпионат Европы-2020, но они были отменены из-за пандемии коронавируса. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

— После тщательного рассмотрения и обсуждения с Ирландской футбольной ассоциацией я чувствую, что сейчас самое подходящее время отойти в сторону. Мне бы хотелось возглавлять команду Северной Ирландией в матчах плей-офф и пройти отбор на еще один крупный турнир, но нынешняя ситуация означает, что это невозможно.

Было важно оставить команду в самой сильной форме, чтобы не только иметь лучшие шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы, но и дать новому тренеру время, чтобы развить успех, который мы достигли за восемь лет.